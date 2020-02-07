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В Минэкономики показали рост промышленности в январе

Пятница, 7 февраля 2020, 19:41
 

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что украинские промышленные производители постепенно начинают наращивать объемы производства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В промышленности мы входим в фазу роста цикла. Уже в январе появились признаки восстановления металлургии", - пишет министр.

Также Милованов отметил, что по машиностроению экспорт в РФ снизился с 2013 по 2019 год с 5,5 млрд долл, до менее чем 1 млрд долл .

По его словам, только частично это компенсируется наращиванием экспорта продукции машиностроения в страны ЕС с 2 млрд долл в 2013 году до 3 млрд США в 2019 году.

"Но дальнейшее наращивание экспорта в ЕС - под угрозой, ведь из-за введения ЕС протекционистской инструмента carbon border tax отечественные производители получат убытки и потеряют конкурентоспособность", - пишет министр.

 

Напомним:

В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.

По данным министерства экономики в годовом измерении ожидалось падение в 0,6%.

В конце 2019-го года Минэкономики создало штаб для борьбы с падением промышленности.

Украинские металлурги просят поддержки у государства и жалуются на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышениях стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.

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промышленность металлургия Минэкономики

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