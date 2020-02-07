Импорт газа в Украину в 2019-м году вырос на 35%, транзит на 3%
В 2019 году импорт природного газа в Украину за год вырос на 34,9% - до 14,2 млрд куб. м, а объемы транзита газа по территории Украины из РФ выросли на 3% - до 89,6 куб. м, (по сравнению с 2018-м годом).
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При этом Украина более четырех лет импортирует газ только из европейского направления.
Максимальный уровень использования украинской газотранспортной системы (ГТС) для транзита в 2019 году достиг 113 млрд куб. м в годовом исчислении (максимальные показатели транзита зафиксированы в июле 2019).
В подземные хранилища газа (ПХГ) за 2019 закачали 13,1 млрд куб. м газа - на 34% больше, чем в течение 2018 года.
На начало сезона отбора газа ПХГ были заполнены на 70%.
По состоянию на 1 января 2020 года, в ПХГ Украины накоплено 18,9 млрд куб. м голубого топлива - на 36% больше, чем год назад.
Напомним:
Кабинет министров недоволен работой НАК "Нафтогаз Украины" в сфере реализации программы 20/20 по добыче украинского газа.
В июле 2019 года "Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа в Украине.
До этого руководитель газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов заявил, что стратегию 20/20, которая предусматривает увеличение добычи газа в 2020 году до 20 млрд кубометров в год, невозможно реализовать.
Экономическая правда
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