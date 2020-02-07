Все разделы
Укр / Рус

Кабмин работает над объединением двух платежек за газ — премьер

Пятница, 7 февраля 2020, 12:32
 

В Кабмине работают над объединением в один документ платежки за газ и его доставку, но окончательное решение должен принять регулятор по энергетике.

Об этом заявил премьер Алексей Гончарук во время выступления в Раде.

"Две платежки - это правильный шаг, но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их и одним документом.

То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем", - рассказал глава правительства.

Он отметил, что решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ), но именно правительство формирует политику в этой сфере, поэтому пытаться объединить платежки.

"Это вопрос исключительно коммуникации", - добавил премьер.

Напомним:

Разделение платежки за газ на платежку за сам газ и платежку за его доставку произошло в пределах реформы на газовом рынке Украины, которая заключается в отделении этих услуг.

Ранее министр энергетики и защиты Алексей Оржель пообещал отменить две платежки за газ.

Узнать больше: Цена на газ для населения: что именно изменил Кабмин и как это отразится на счетах

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин Гончарук газ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гончарук говорит, что Кабмин разобрался из "зоопарком" мегапремий для министров 7 февраля 2020, 12:14
Кабмин планирует закрыть убыточные госшахты, шахтерам найдут новую работу — Гончарук 7 февраля 2020, 11:25
Дубилет: Я обязательно вернусь в бизнес 6 февраля 2020, 19:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!