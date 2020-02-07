Кабмин работает над объединением двух платежек за газ — премьер

В Кабмине работают над объединением в один документ платежки за газ и его доставку, но окончательное решение должен принять регулятор по энергетике.

Об этом заявил премьер Алексей Гончарук во время выступления в Раде.

"Две платежки - это правильный шаг, но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их и одним документом.

То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем", - рассказал глава правительства.

Он отметил, что решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ), но именно правительство формирует политику в этой сфере, поэтому пытаться объединить платежки.

"Это вопрос исключительно коммуникации", - добавил премьер.

Напомним:

Разделение платежки за газ на платежку за сам газ и платежку за его доставку произошло в пределах реформы на газовом рынке Украины, которая заключается в отделении этих услуг.

Ранее министр энергетики и защиты Алексей Оржель пообещал отменить две платежки за газ.

Экономическая правда