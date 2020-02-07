Бизнес-партнеру Микитася увеличили размер залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога фигуранту дела бывшего народного депутата Максима Микитась о завладении имуществом Нацгвардии Вячеславу Мармишу.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Суд апелляционной инстанции, частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и детективов НАБУ и увеличила размер залога бывшему заместителю директора ООО" Укрбуд Девелопмент ", подозреваемому в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии".

Детали: По данным САП, суд решил частично удовлетворить жалобу прокурора и детективов и увеличил размер залога бывшему заместителю директора "Укрстроя" Мармишу с 6 млн гривен до 40 млн гривен залога.

Напоминаем:

21 января прокуроры САП сообщили о подозрении в пособничестве адвокату Вячеславу Мармишу.

Мармиш работал прокурором Шевченковского района, но был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже работал заместителем президента корпорации "Укрбуд".

Он один из основателей компании ООО "Философия девелопмента" вместе с Андреем Марцинивим.

Кроме того, оценщика имущества, которой объявлено подозрение по делу НАБУ о нанесении ущерба на 81 млн гривен при обмене квартир для Нацгвардии из центра Киева на окраине с участием "Укрбуда", защищают адвокаты из адвокатского объединения "Айтлекс", возглавляемого Мармишем.

Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор"

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Николай Донев, УП