Доллар и евро продолжают падать. Нацбанк не дает гривне резко расти

6 февраля гривня укрепилась к доллару на 22 копейки несмотря на выкуп Нацбанком излишков предложения иностранной валюты в эквиваленте 110-150 миллионов долларов.

Котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,66 - 24,69 гривны за доллар.

По данным Finance.ua, как и в предыдущие дни, предложение валюты превышало спрос с первых минут сессии и НБУ многократно выкупал ее избыток в течение дня. Продавали крупные экспортеры-металлурги, аграрии и, по предположениям некоторых участников торгов, НАК "Нафтогаз Украины".

По расчетам издания, НБУ приобрел целом не менее 110-150 млн долларов.

За день курс просел с 24,61 / 24,65 до 24,57 / 24,59 гривны за доллар и только стараниями регулятора не обвалился ниже.

Официальный курс гривны к доллару на 7 февраля был установлен на уровне 24,57, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим днем.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,04 (на 6 февраля - 27,32 гривны).

Экономическая правда