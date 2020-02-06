Нефьодов назвал три крупнейших направления украинской контрабанды

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов озвучил три основные направления борьбы с контрабандой на 2020-й год.

Об этом он сообщил в интервью DT.UA.

"Основные три направления борьбы, на которых мы сейчас концентрируемся: контейнеры в Одессе, фуры в Западной Украине, почта и авиакарго. Почему именно эти направления? Потому что они перетекают друг между другом.

Эти три направления макроэкономические и перекрыть их можно только вместе, потому что люди очень легко переориентируются.Можно теоретически остановить всю Одессу, а люди (те самые) поедут в Черновцы или на Волынь.

Это же касается и почты. Сжимать можно только вместе, сжимать-то одно из них - это фикция.

Можно отчитываться, что мы на 90% перекрыли схему, но контрабандисты будут только аплодировать и везти другим направлением", - сказал он.

Также Нефьодов подчеркнул, что контрабандные схемы на таможнях Швейцарии и Украины одинаковые, но разница в объемах.

"Схемы существовали и будут существовать всегда. Схемы контрабанды в Швейцарии такие же, как и в Украине, - вопрос в объемах этих схем.

Есть ли в Швейцарии занижения таможенной стоимости? Есть. Но оно составляет от общего объема импорта, скажем, 0,5%, тогда как в Украине - наверное 10%", - резюмирует глава таможни.

Напомним:

Как ранее заявлял Нефьодов, каждый рабочий день с начала 2020-го года Государственная таможенная служба перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.

За 2019-й год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов - это на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году.