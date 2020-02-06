Котировки акций Tesla за день упали на 20% из-за коронавируса
Котировки акций компании Tesla упали на 20,6% в среду на фоне объявления о том, что отгрузку автомобилей с завода в Шанхае отложат из-за распространения нового коронавируса.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что при закрытии биржи Nasdaq акции Tesla стоили 734,7 долларов, что на 17,2% меньше, чем день назад. Рыночная капитализация компании составляла 132, 4 млрд долларов.
"Вице-президент Tesla Тао Линь заявил в среду на китайской платформе социальных сетей Weibo, что поставки, которые ожидаются в начале февраля с завода компании в Шанхае, будут отложены", - говорится в сообщении.
Напомним:
Во вторник, 4 февраля, акции американского автопроизводителя Tesla Илона Маска выросли на 20% - до 933 долларов, рыночная капитализация таким образом составила 165 миллиардов долларов.
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