Акции Tesla выросли на 20%, а Маск заработал 5 миллионов долларов

Во вторник, 4 февраля, акции американского автопроизводителя Tesla Илона Маска выросли на 20% - до 933 долларов, рыночная капитализация таким образом составила 165 миллиардов долларов.

Об этом сообщает НВ.Бизнес.

На прошлой неделе рост котировок вызвала отчетность компании за четвертый квартал. За этот период она получила 105 млн долл прибыли.

В понедельник на закрытии торгов стоимость акций составляла 780 долл (+ 86,5% с начала года).

3 февраля они подорожали на 19,9%. Рыночная капитализация компании выросла до 140 млрд долл. Среди автопроизводителей дороже только японская Toyota, капитализация которой составляет 227 млрд долл.

На фоне роста акций Tesla состояние Илона Маска, основателя компании, выросли за последний день на 4,7 млрд дол, а с начала года - на 13,5 млрд дол, сообщает Bloomberg.

Агентство оценивает его состояние в 41 млрд дол. Маск занимает двадцать второе место в рейтинге самых богатых людей мира. Ему принадлежит примерно пятая часть акций компании.

Напомним:

Основатель компании Tesla Маск заявил, что скоро Tesla могут стать электромобилями, которые "говорят".