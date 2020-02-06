Нардепы разблокировали подписания закона о повышении лимитов для ФОПов

Верховная Рада провалила принятие постановления, которое предусматривало отмену решения о принятии законопроекта 2110, который, в частности, повышает лимиты маскимального годового дохода для ФОПов.

За постановление проголосовали только 84 народных депутата при 226 необходимых.

Напомним:

16 января украинский парламент проголосовал за повышение лимитов годового дохода для физических лиц-предпринимателей.

Состоялись следующие изменения:

для 1-й группы лимит годового дохода подняли с 0,3 млн до 1 миллиона гривен;

для 2-й группы - с 1,5 миллиона до 5 млн;

для 3-й группы - с 5 млн до 7 млн.

Эти нововведения были предусмотрены в законопроекте 1210, за который Верховная Рада проголосовала во втором чтении, 16 января.

Закон также предусматривает нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, и в том числе предусматривает повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

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Экономическая правда