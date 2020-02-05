Зеленский предлагает узаконить нелегальные заводы по производству бензина

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы обратить внимание на работу всех незаконных нефтеперерабатывающих заводов, но сначала предлагает предоставить возможность владельцам таких НПЗ узаконить свой бизнес.

Об этом шла речь во время совещания с представителями компаний – участников топливного рынка и автозаправочных станций относительно цен на топливо и борьбы с нелегальными НПЗ, сообщает пресс-служба главы государства.

"Последние примеры, которые я видел, это нелегальные НПЗ в Ривне и Кривом Роге. Поэтому я хотел бы попросить правоохранителей, чтобы они обратили внимание на все незаконные НПЗ", – отметил президент.

Одновременно глава государства предложил предоставить возможность владельцам нелегальных НПЗ узаконить свой бизнес.

"Чтобы было не так, как раньше, - в масках забежали и закрыли все. А предупредить людей, чтобы в соответствии с законодательством все оформляли, чтобы все было по закону. И пусть тогда работают. Страна должна получать налоги с легального бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что в настоящее время получены положительные результаты борьбы с нелегальными автозаправочными станциями, но, по его словам, это только начало совместной работы для борьбы с нелегальными АЗС.

"Закрыли около 800 незаконных заправок. Это неплохое начало", - сказал Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил участников рынка за то, что откликнулись на призыв снизить реальные цены на горючее на АЗС.

"Мне кажется, что люди это очень правильно восприняли и благодарны. Действительно, есть снижение цен. Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 1,06 доллара (за 1 литр - ред.)", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что правительство приобщило участников топливного рынка к борьбе с его теневым сегментом.

"Это действительно уменьшает давление на "белый" бизнес", – сказал глава Кабмина.

По мнению главы правительства, устранение заговоров и неконкурентных действий на рынке будет способствовать снижению стоимости топлива для населения.

Вместе с тем глава СБУ Иван Баканов сообщил, что спецслужба ведет работу по 10 нефтеперерабатывающих заводах, которые работают незаконно.

По его словам, большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора.

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Экономическая правда