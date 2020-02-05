Милованов рассказал, что планируют делать для более быстрого роста ВВП
Рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,3%, для более быстрых темпов экономического роста Кабмин, в частности, планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала.
Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.
По его словам, ключевыми факторами, которые влияли на экономическую активность в 2019 году, были:
- стабильно высокая инвестиционная активность;
- рекордный урожай зерновых;
- ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн;
- рост покупательной способности населения;
- укрепление обменного курса гривни.
"Что нужно сделать, чтобы в последующие годы мы видели большие темпы экономического роста? Единственный путь - инвестиции в людей и производство", - подчеркнул министр.
Он отметил, что правительство планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП до по крайней мере 23,5% в 2024 году).
Также планируют снизить износ основных фондов с 60,6 до 48,2% (приблизить к ЕС - 40%) и войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала.
"Какие инициативы мы предлагаем для привлечения инвестиций?
Земельная реформа, либерализация рынка труда, приватизация, реформа государственных предприятий, капитальные инвестиции из бюджета, ГЧП/ концессии, инвестиционные няни, индустриальные парки, программы поддержки МСБ, продвижение экспорта, развитие транспортной инфраструктуры", - написал Милованов.
Кроме того, по его словам, нужно сохранить макроэкономическую стабильность.
Напомним:
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.
30 января глава НБУ Яков Смолий заявил, что экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 году до 3,5% в этом году и около 4% в последующие годы.
Правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.
В 3 квартале 2019 года реальный ВВП увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП страны.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua