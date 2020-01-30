Экономический рост в 2020 году ускорится до 3,5% — НБУ

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 году до 3,5% в этом году и около 4% в последующие годы.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга по вопросам монетарной политики 30 января.

"Этому будет способствовать смягчение монетарной политики. Высокий уровень частного потребления и инвестиций будет оставаться основным двигателем экономического роста. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте", - сказал Смолий.

По его словам, достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами.

"Это и в дальнейшем будет увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за границей", - отметил глава НБУ.

Напомним:

Правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.

В 3 квартале 2019 года реальный ВВП увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономическая правда