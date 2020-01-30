Экономический рост в 2020 году ускорится до 3,5% — НБУ
Глава НБУ Яков Смолий заявил, что экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 году до 3,5% в этом году и около 4% в последующие годы.
Об этом он сказал во время пресс-брифинга по вопросам монетарной политики 30 января.
"Этому будет способствовать смягчение монетарной политики. Высокий уровень частного потребления и инвестиций будет оставаться основным двигателем экономического роста. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте", - сказал Смолий.
По его словам, достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами.
"Это и в дальнейшем будет увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за границей", - отметил глава НБУ.
Напомним:
Правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.
В 3 квартале 2019 года реальный ВВП увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экономическая правда
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