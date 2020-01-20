В каких валютах хранит резервы Национальный банк: статистика

Национальный банк Украины на начало 2020 года держал в долларовых инструментах 76,7% международных резервов страны, тогда как на 1 февраля 2019 года их доля составляла 71,7%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Одновременно доли других валют в структуре резервов сократились. В частности, доля евро уменьшилась с 12,7% до 10,6%, китайских юаней – с 4,2% до 3,1%, фунтов стерлингов и японских иен – с 3,1-3,2% до 2,3% каждого.

Несколько сократилась и доля золота - до 4,8% с 5%.

"На сегодня 84% от объема резервов размещено в ценные бумаги с высоким международным рейтингом (прежде всего государственные облигации США с рейтингом "ААА"), около 11% сохраняется в виде наличности, депозитов и средств на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также в первоклассных коммерческих банках, остальное - это монетарное золото", – указал Нацбанк.

Регулятор отметил, что осуществляет управление резервами исходя из трех ключевых принципов: надежность, ликвидность, доходность. Такая структура резервов полностью соответствует мировой практике.

Экономическая правда