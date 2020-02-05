Бизнес прокомментировал проект по продаже необработанной древесины через Prozorro
Европейская Бизнес Ассоциация положительно оценивает желание госорганов найти оптимальный механизм реализации необработанной древесины переработчикам, однако имеет несколько предостережений по содержанию проекта.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.
"Европейская Бизнес Ассоциация положительно оценивает желание государственных органов найти оптимальный механизм реализации необработанной древесины переработчикам, ведь после отмены приказа № 42 вопрос продажи необработанной древесины и контроля за ее реализацией оставался неурегулированным.
Это среди прочего приводило к ряду проблем с обеспечением деревообрабатывающих предприятий сырьем", - заявили в Ассоциации.
В организации отмечают, что платформа Prozorro - важный антикоррупционный инструмент, благодаря которому удается наводить порядок в государственных закупках, однако, по словам ЕБА, не для всех товаров и отраслей подходят механизмы, которые предлагает Prozorro.
"В частности, по мнению экспертов Комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли Ассоциации, таким товаром является древесина. Кроме того, у экспертов Ассоциации есть несколько важных предостережений относительно содержания проекта", - подчеркнули представители бизнеса.
В Ассоциации отмечают, что правом принимать участие в торгах должны быть наделены исключительно реальные производители.
"Участие в торгах компаний-трейдеров приведет к подорожанию древесины, поскольку для них лесосырье является материалом для перепродажи, тогда как для деревообработчиков - основой производства", - говорится в заявлении.
"Вопрос также вызывает размер вознаграждения - 1,5 процента цены продажи лота, которая является оплатой услуг по организации и проведению аукциона. Необходимо отметить, что необработанная древесина уже долгое время реализовывалась через систему электронных торгов.
При этом размер вышеупомянутой вознаграждения колебался в диапазоне от 0,3 до 0,5%", - добавляют в ЕБА.
Также, по словам представителей бизнеса, актуальным остается вопрос стартовой цены лота, которая устанавливается организатором аукциона на базе его себестоимости с учетом спроса и предложения ранее проведенных аукционов и должна обязательно учитывать реальную ситуацию на рынках готовой продукции.
Подчеркивается, что приведенные факторы могут способствовать подорожанию необработанной древесины.
Напомним:
В Украине с 1 февраля начался экспериментальный проект, согласно которому необработанная древесина будет продаваться лесопользователями только на прозрачных электронных аукционах.
Экономическая правда
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