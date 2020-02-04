Необработанную древесину начали продавать через Prozorro.Продажи
В Украине с 1 февраля начался экспериментальный проект, согласно которому необработанная древесина будет продаваться лесопользователями только на прозрачных электронных аукционах.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.
"Проект не распространяется на реализацию древесины в соответствии с ЗУ "О публичных закупках", для нужд национальной безопасности и обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций, потребностей населения и в соответствии с коллективными договоровами", - говорится в сообщении.
"Аукционы будут проходить на повышение цены и в случае отсутствия победителя будет проводиться обязательный повторный аукцион со снижением стартовой цены, которая не может быть меньше себестоимости древесины.
Кроме того, победитель аукциона обязуется внести 10% предоплату по заключенному договору купли-продажи", - отметили в Минэкоэнерго.
В ведомстве ожидают, что продажа леса через аукционы должна обеспечить прозрачность в сфере лесзаготовок и будет способствовать борьбе с незаконными рубками деревьев.
Напомним:
30 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №0873 о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.
Экономическая правда
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