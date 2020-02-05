В Ford объяснили, почему прибыль компании упала в 70 раз

Чистая прибыль американского автопроизводителя Ford снизилась в 78 раз - с $3,68 млрд в 2018-м году, до $ 47 млн в 2020-м.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Падение прибыли в компании объясняют высокими затратами на реструктуризацию операций в Европе, снижением продаж в Китае, а также затратами на корректировку пенсионных планов.

Выручка Ford в 2019 году уменьшилась на 3%, до $ 155,9 млрд.

После объявления финансовых результатов акции Ford упали в цене на 9,6%.В целом за последние 12 месяцев стоимость акций Ford выросла на 4,9%.

Напомним:

В январе акции Tesla впервые стали дороже чем стоимость акций General Motors и Ford вместе взятых.

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