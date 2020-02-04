Рада уменьшила ренту за добычу янтаря

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2241, который предусматривает уменьшение ренты на добычу янтаря с 25% до 10%.

Соответствующее решение поддержали 290 нардепов.

"Принятый закон создает дополнительные стимулы для вывода из тени добычи янтаря и легализации такой деятельности", - заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Закон также предусматривает переходный период до конца 2020 года, в течение которого за добычу нужно будет платить не 10% стоимости янтаря, а 5%. До конца 2021 года рента составит 8%.

Напомним:

Верховная Рада 19 декабря поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря. Он, в частности, устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку.

Вводится механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса.

Вводится единое разрешение на разведку с правом добычи янтаря на 5 лет на участки до 10 га через электронные аукционы ProZorro.

Кроме этого, начальная цена продажи на аукционе спецразрешения на добычу янтаря составит 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 грн) за 1 га земли.

Экономическая правда