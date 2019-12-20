Закон о янтаре: что именно он меняет

Верховная Рада 19 декабря поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря. Он, в частности, устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку.

Согласно документу, вводится механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса. Вводится единое разрешение на разведку с правом добычи янтаря на 5 лет на участки до 10 га через электронные аукционы ProZorro. Кроме этого, начальная цена продажи на аукционе спецразрешения на добычу янтаря составит 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 грн) за 1 га земли.

Также устанавливается уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, передачу, переписание, переработку полезных ископаемых, законность которых не подтверждается соответствующими документами. Уголовная ответственность предусмотрена и за уклонение от рекультивации земель.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 240, по которой добыча, сбыт, приобретение и перевозку янтаря будет наказываться штрафом от штрафом от 3 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс - 170 тыс грн). Также может применяться ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества. Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества. Содействие должностного лица с использованием служебного положения - лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. В то же время добыча полезных ископаемых с использованием оборудования, которое прошло в соответствии с законом обязательную сертификацию, влечет за собой штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов для граждан, и 200-300 - для должностных лиц. Если же лицо, которое в течение года оштрафовали за такое же нарушение, совершившего его повторно, на нее наклауть штраф от 300 до 600 необлагаемых минимумов (5100 - 10200 грн).

Верховная Рада также приняла за основу правительственный законопроект №2241 с поправками в Налоговый кодекс о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 10%. Законопроект поддержали 266 народных депутатов.

Напомним:

12 августа президент Владимир Зеленский посещал Житомирскую область. На совещании с местными властями, в частности, рассматривался вопрос незаконной добычи янтаря.

На встрече Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях в связи с причастностью к незаконной добыче янтаря.

В сентябре Зеленский поручил разработать проект закона о добыче янтаря и принять соответствующий закон до декабря 2019 года.

Экономическая правда