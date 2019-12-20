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Закон о янтаре: что именно он меняет

Пятница, 20 декабря 2019, 11:32
 

Верховная Рада 19 декабря поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря. Он, в частности, устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку.

  1. Согласно документу, вводится механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса.
  2. Вводится единое разрешение на разведку с правом добычи янтаря на 5 лет на участки до 10 га через электронные аукционы ProZorro.
  3. Кроме этого, начальная цена продажи на аукционе спецразрешения на добычу янтаря составит 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 грн) за 1 га земли.

Также устанавливается уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, передачу, переписание, переработку полезных ископаемых, законность которых не подтверждается соответствующими документами. Уголовная ответственность предусмотрена и за уклонение от рекультивации земель.

  1. Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 240, по которой добыча, сбыт, приобретение и перевозку янтаря будет наказываться штрафом от штрафом от 3 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс - 170 тыс грн).
  2. Также может применяться ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
  3. Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.
  4. Содействие должностного лица с использованием служебного положения - лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.
  5. В то же время добыча полезных ископаемых с использованием оборудования, которое прошло в соответствии с законом обязательную сертификацию, влечет за собой штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов для граждан, и 200-300 - для должностных лиц.
  6. Если же лицо, которое в течение года оштрафовали за такое же нарушение, совершившего его повторно, на нее наклауть штраф от 300 до 600 необлагаемых минимумов (5100 - 10200 грн).

Верховная Рада также приняла за основу правительственный законопроект №2241 с поправками в Налоговый кодекс о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 10%. Законопроект поддержали 266 народных депутатов.

Напомним:

12 августа президент Владимир Зеленский посещал Житомирскую область. На совещании с местными властями, в частности, рассматривался вопрос незаконной добычи янтаря.

На встрече Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях в связи с причастностью к незаконной добыче янтаря.

В сентябре Зеленский поручил разработать проект закона о добыче янтаря и принять соответствующий закон до декабря 2019 года.

Экономическая правда

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янтарь

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