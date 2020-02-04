Рада сделала шаг к освобождению от уплаты ЕСВ для самозанятых лиц

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2166, который предлагает освободить от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность.

Согласно сайту ВР проект закона поддержали 366 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно действующего законодательства плательщики единого взноса разграничены на физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

"Однако, практика деятельности налоговых органов показывает отрицательный системный опыт безосновательного установления физическим лицам-предпринимателям признаком независимой профессиональной деятельности", - говорится в документе.

Таким образом, предпринимателям дважды начисляется единый социальный взнос.

"Установление обязанности уплаты ЕСВ без получения дохода не соответствует легальной целью государственного регулирования данного вида отношений и является непоследовательным в контексте самого закона, который определяет объектом начисления ЕСВ именно полученный доход", - сообщается в записке.

Согласно заключению бюджетного парламентского комитета, Минфин отметил риски сокращения доходной части бюджетов Пенсионного фонда и Фонда соцстраха в случае принятия документа.

Напомним, недавно премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство весной планирует серьезные изменения в налоговое законодательство, чтобы сделать его более справедливым.