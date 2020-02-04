Мининфраструктуры обжалует остановку концессии порта "Херсон"

Мининфраструкутры обжалует решение суда о приостановлении действия приказа об утверждении победителя концессионного конкурса в порту Херсон.

Об этом в Facebook сообщил глава министерства Владислав Криклий.

"Министерство инфраструктуры обеспечило проведение первых концессионных конкурсов в морских портах Херсон и Ольвия. Все было открыто, прозрачно и с соблюдением требований действующего законодательства.

За это нам благодарили даже представители компаний, которые не выиграли. Невероятно, но факт. И это не только самая высокая оценка честности. Это - репутационное достижение для государства", - написал он.

"3 февраля 2020 года постановлением Шестого апелляционного суда Киева приостановлено действие приказа Министерства инфраструктуры № 16 от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсон.

Министерство инфраструктуры обжалует это решение", - подчеркнул Криклий.

Он выразил надежду, что "Фемида будет помнить, что Конституция определяет верховенство права и независимость суда как главные принципы демократического государства".

Напомним:

Шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию Херсонского порта.