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Мининфраструктуры обжалует остановку концессии порта "Херсон"

Вторник, 4 февраля 2020, 17:10
 

Мининфраструкутры обжалует решение суда о приостановлении действия приказа об утверждении победителя концессионного конкурса в порту Херсон.

Об этом в Facebook сообщил глава министерства Владислав Криклий.

"Министерство инфраструктуры обеспечило проведение первых концессионных конкурсов в морских портах Херсон и Ольвия. Все было открыто, прозрачно и с соблюдением требований действующего законодательства.

За это нам благодарили даже представители компаний, которые не выиграли. Невероятно, но факт. И это не только самая высокая оценка честности. Это - репутационное достижение для государства", - написал он.

"3 февраля 2020 года постановлением Шестого апелляционного суда Киева приостановлено действие приказа Министерства инфраструктуры № 16 от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсон.

Министерство инфраструктуры обжалует это решение", - подчеркнул Криклий.

Он выразил надежду, что "Фемида будет помнить, что Конституция определяет верховенство права и независимость суда как главные принципы демократического государства".

Напомним:

Шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию Херсонского порта.

21 января "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства).

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порт концессия Мининфраструктуры

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