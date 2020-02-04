Милованов рассказал о планах преодоления кризиса для скандального "Агрофонда"

В планах нового руководства "Аграрного фонда" вернуть активов более 200 миллионов гривень, уменьшить операционные расходы на 10-15% и сохранить более 150 рабочих мест.

Об этом говорится в колонке министра экономики Тимофея Милованова для ЭП.

Милованов отметил, что после масштабной проверки бремя банковских долгов "Агрофонду" удалось снизить, т.к фонд договорился о реструктуризации на 3 месяца.

"Кроме мер по восстановлению финансовой состоятельности, фонд активизировал работу с профильными ассоциациями - ВАС, АФУ, Аграрной палатой и присоединился к проекту международной финансовой корпорации "Аграрные расписки в Украине".

В планах на 2020-й год - вернуть активов еще на более 200 млн грн, уменьшить операционные расходы на 10-15%, сохранить более 150 рабочих мест", - пишет Милованов.

По словам Милованова, в амбициях фонда - стать лидером инвестиционных проектов по строительству новых и модернизации существующих элеваторов.

К участию в таких проектах на партнерских началах предлагается привлекать малых и средних агропроизводителей.

Финансировать проекты фонд будет частично за свой счет, частично - с помощью внешних инвестиций.

Сейчас фонд работает над стратегией до 2022.

"Фонд стремится стать локомотивом построения прозрачного рынка сельскохозяйственной продукции, учитывая потребности главного клиента - малого и среднего производителя (50 - 10 000 га) и объединений.

Среди задач: иметь долю на внутреннем рынке продовольственного зерна до 20%, мощности для первичной переработки, хранения, перевалки зерновых, диверсифицированную базу поставщиков и хранения по всей Украине", - резюмирует Милованов.

Напомним, как сообщал министр экономики Милованов, экс-глава "Аграрного фонда" Андрей Радченко выписывал себе и топ-менеджерам госкомпании 9 миллионов гривень материальной помощи.