Милованов рассказал о планах преодоления кризиса для скандального "Агрофонда"
В планах нового руководства "Аграрного фонда" вернуть активов более 200 миллионов гривень, уменьшить операционные расходы на 10-15% и сохранить более 150 рабочих мест.
Об этом говорится в колонке министра экономики Тимофея Милованова для ЭП.
Милованов отметил, что после масштабной проверки бремя банковских долгов "Агрофонду" удалось снизить, т.к фонд договорился о реструктуризации на 3 месяца.
"Кроме мер по восстановлению финансовой состоятельности, фонд активизировал работу с профильными ассоциациями - ВАС, АФУ, Аграрной палатой и присоединился к проекту международной финансовой корпорации "Аграрные расписки в Украине".
В планах на 2020-й год - вернуть активов еще на более 200 млн грн, уменьшить операционные расходы на 10-15%, сохранить более 150 рабочих мест", - пишет Милованов.
По словам Милованова, в амбициях фонда - стать лидером инвестиционных проектов по строительству новых и модернизации существующих элеваторов.
К участию в таких проектах на партнерских началах предлагается привлекать малых и средних агропроизводителей.
Финансировать проекты фонд будет частично за свой счет, частично - с помощью внешних инвестиций.
Сейчас фонд работает над стратегией до 2022.
"Фонд стремится стать локомотивом построения прозрачного рынка сельскохозяйственной продукции, учитывая потребности главного клиента - малого и среднего производителя (50 - 10 000 га) и объединений.
Среди задач: иметь долю на внутреннем рынке продовольственного зерна до 20%, мощности для первичной переработки, хранения, перевалки зерновых, диверсифицированную базу поставщиков и хранения по всей Украине", - резюмирует Милованов.
Напомним, как сообщал министр экономики Милованов, экс-глава "Аграрного фонда" Андрей Радченко выписывал себе и топ-менеджерам госкомпании 9 миллионов гривень материальной помощи.
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