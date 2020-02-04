В Кабмине рассказали, когда в госорганы можно будет обратиться через мессенджеры

Проект общения с госорганами через мобильные мессенджеры планируют полноценно запустить до конца 2020 года.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Сейчас мы вводим возможность общения с государственными органами власти через мессенджеры в каждом министерстве отдельно, а затем, когда увидим, что все работает отдельно, сведем это в единый сценарий. Думаю, сделаем это до конца года", - скзав Дубилет.

Он добавил, что через мессенджеры сейчас можно общаться с Минсоцполитики и МИД.

Напомним:

О планах запустить возможность общения с государственными органами через месенджеры Дубилет заявил в декабре 2019 года.