В Кабмине рассказали, когда в госорганы можно будет обратиться через мессенджеры
Проект общения с госорганами через мобильные мессенджеры планируют полноценно запустить до конца 2020 года.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
"Сейчас мы вводим возможность общения с государственными органами власти через мессенджеры в каждом министерстве отдельно, а затем, когда увидим, что все работает отдельно, сведем это в единый сценарий. Думаю, сделаем это до конца года", - скзав Дубилет.
Он добавил, что через мессенджеры сейчас можно общаться с Минсоцполитики и МИД.
Напомним:
О планах запустить возможность общения с государственными органами через месенджеры Дубилет заявил в декабре 2019 года.
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