Все разделы
Укр / Рус

В Кабмине рассказали, когда в госорганы можно будет обратиться через мессенджеры

Вторник, 4 февраля 2020, 13:07
 

Проект общения с госорганами через мобильные мессенджеры планируют полноценно запустить до конца 2020 года.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Сейчас мы вводим возможность общения с государственными органами власти через мессенджеры в каждом министерстве отдельно, а затем, когда увидим, что все работает отдельно, сведем это в единый сценарий. Думаю, сделаем это до конца года", - скзав Дубилет.

Он добавил, что через мессенджеры сейчас можно общаться с Минсоцполитики и МИД.

Напомним:

О планах запустить возможность общения с государственными органами через месенджеры Дубилет заявил в декабре 2019 года.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Дубилет Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Дубилет предлагает привязать размер премий президента и премьера к росту ВВП 4 февраля 2020, 10:30
Детенизация рынка алкоголя: Дубилет показал "интересный график" 3 февраля 2020, 14:25
Дубилет нашел в Кабмине парикмахерскую и переселяет туда "инвестнянь" 31 января 2020, 11:23
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!