Всі розділи
Укр / Рус

У Кабміні анонсували спілкування з держорганами через месенджери

Четвер, 5 грудня 2019, 11:18

Кабмін планує запустити можливість спілкуватися з державними органами через месенджери, також уряд запускає пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян у месенджерах з віддалених робочих місць.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, можливість спілкування з держорганами через месенджери здешевить вартість одного контакту для бюджету та дозволить обслуговувати громадян якісніше.

"Ми запускаємо пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць.

Це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й в регіонах. Причому ми хочемо зробити акцент на ті регіони, де найскладніше знайти роботу. Наприклад, це буде один з варіантів працевлаштування для тих держслужбовців, які потрапили під нашу масову оптимізацію2, - написав міністр.

"Найпрекрасніше в чатах є те, що так можна контролювати якість ведення діалогу.

На відміну від телефонного дзвінка, паперової відповіді або очного візиту, ми можемо налаштовувати алерти і відстежувати випадки неякісних консультацій. Це дозволить нам побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників", - додав він.

За словами Дубілета, днями запустили перші чат-консультації для Міністерства соцполітики. У найближчі місяці у Кабміні хочуть охопити усі основні напрямки.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Дубілет Кабмін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада може скасувати книгу обліку для ФОПів, які не платять ПДВ 4 грудня 2019, 09:23
Уряд проведе електронний перепис населення вже цього року – Дубілет 28 листопада 2019, 09:30
Дубілет показав, наскільки стало менше "макулатури" в Кабміні 22 листопада 2019, 12:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!