У Кабміні анонсували спілкування з держорганами через месенджери
Кабмін планує запустити можливість спілкуватися з державними органами через месенджери, також уряд запускає пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян у месенджерах з віддалених робочих місць.
Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
За його словами, можливість спілкування з держорганами через месенджери здешевить вартість одного контакту для бюджету та дозволить обслуговувати громадян якісніше.
"Ми запускаємо пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць.
Це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й в регіонах. Причому ми хочемо зробити акцент на ті регіони, де найскладніше знайти роботу. Наприклад, це буде один з варіантів працевлаштування для тих держслужбовців, які потрапили під нашу масову оптимізацію2, - написав міністр.
"Найпрекрасніше в чатах є те, що так можна контролювати якість ведення діалогу.
На відміну від телефонного дзвінка, паперової відповіді або очного візиту, ми можемо налаштовувати алерти і відстежувати випадки неякісних консультацій. Це дозволить нам побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників", - додав він.
За словами Дубілета, днями запустили перші чат-консультації для Міністерства соцполітики. У найближчі місяці у Кабміні хочуть охопити усі основні напрямки.
Економічна правда
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