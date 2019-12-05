У Кабміні анонсували спілкування з держорганами через месенджери

Кабмін планує запустити можливість спілкуватися з державними органами через месенджери, також уряд запускає пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян у месенджерах з віддалених робочих місць.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, можливість спілкування з держорганами через месенджери здешевить вартість одного контакту для бюджету та дозволить обслуговувати громадян якісніше.