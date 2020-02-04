Кабмин подал в Раду проект о частичной приватизации УЗ, "Нафтогаза" и "Укрпочты"
Кабмин 3 февраля подал в Верховную Раду закнопроект №2831 о перечне госпредприятий, не подлежащих приватизации.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.
Напомним:
15 января Кабинет министров утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.
В частности, в перечень предприятий, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50 процентов + 1 акция и не подлежат приватизации, входят:
"Нафтогаз Украины", "Магистральные провода Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Укртранснафта", "Черноморнефтегаз", Государственная холдинговая акционерная компания "Артем", "Феодосийская судостроительная компания "Море", "Укрзализныця", "Укрпочта".
В перечень предприятий, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100 процентов, государственных унитарных и казенных предприятий, не подлежащих приватизации, в частности, входят:
"Укрнерерго", "Укргидроэнерго", "Энергоатом", "Антонов", "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова".
Экономическая правда
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