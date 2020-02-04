Кабмин подал в Раду проект о частичной приватизации УЗ, "Нафтогаза" и "Укрпочты"

Кабмин 3 февраля подал в Верховную Раду закнопроект №2831 о перечне госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.

Напомним:

15 января Кабинет министров утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.

В частности, в перечень предприятий, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50 процентов + 1 акция и не подлежат приватизации, входят:

"Нафтогаз Украины", "Магистральные провода Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Укртранснафта", "Черноморнефтегаз", Государственная холдинговая акционерная компания "Артем", "Феодосийская судостроительная компания "Море", "Укрзализныця", "Укрпочта".

В перечень предприятий, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100 процентов, государственных унитарных и казенных предприятий, не подлежащих приватизации, в частности, входят:

"Укрнерерго", "Укргидроэнерго", "Энергоатом", "Антонов", "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова".

Экономическая правда