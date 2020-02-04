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В НБУ рассказали, сколько денег перечислили заробитчане в 2019 году

Вторник, 4 февраля 2020, 11:43
 

По итогам 2019 года украинские заробитчане перечислили около 12 млрд долларов денежных переводов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос hromadske.

"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около 12 млрддолларов)", - говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. В частности, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривни - на 5 гривен с начала прошлого года.

В то же время на начало 2020 года курс валют начал наоборот расти.

В НБУ девальвацию гривни объяснили спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

Напомним:

За первое полугодие 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 5,54 миллиарда долларов.

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НБУ деньги миграция

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