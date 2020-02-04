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Строительство метро на Виноградарь: "Киевметрострой" запустил специальный сайт

Вторник, 4 февраля 2020, 11:29
 

ПАО "Киевметрострой" запустил сайт с подробной информацией о строительстве метро на Виноградарь.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

На сайте, в частности, размещена информация об этапах строительства двух веток метрополитена.

На первом этапе будет построено две станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды". Длина нового участка линии составляет 3,7 км. Работы по строительству тоннелей выполняются как открытым, так и закрытым способом. Обе станции запланированы мелкого заложения.

Отмечается, что в ноябре 2019 года начался монтаж постоянных конструкций на вентиляционном узле №213 между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды", а в декабре 2019 - завершено раскрытие котлована для монтажно-щитовой камеры.

Открытие двух новых станций метро запланировано на декабрь 2021 года.

Напомним:

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь - "Мостицкой" и "Проспект Правды" - идет по графику, станции должны открыться в декабре 2021 года.

Экономическая правда

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метрополитен Киев

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