Цена на нефть упала до минимума за 13 месяцев

Цены на нефть марки Brent 3 февраля опустились до минимума за 13 месяцев на новостях о падении спроса в Китае.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов опускалась на 3,4%, до 54,7 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подешевел на 2,1% - до 50,5 доллара за баррель.

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Это самый серьезный шок для спроса со времен финансового кризиса 2008-2009 года и самое неожиданное после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагает, что продолжающееся распространение коронавируса может сдержать рост спроса на нефть, что приведет к усилению перепроизводства из-за увеличения добычи в Бразилии, Норвегии и США.

По информации Bloomberg, ОПЕК+ планирует провести 4-5 февраля внеочередное заседание технического комитета.

Citigroup снизил свой прогноз цены Brent с 69 долларов до 54 долларов за баррель в первом квартале 2020 года и с 68 долларов до 50 долларов за баррель во втором квартале. Банк отмечает, что "ситуация остается очень нестабильной и будет во многом зависеть от масштабов распространения вируса и продолжительности эпидемии".

Напоминаем:

Китайские фондовые индексы на фоне вспышек коронавируса упали почти на 8% сразу после открытия торгов. Это самое сильное падение с августа 2015 года.