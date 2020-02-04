Все разделы
Укр / Рус

Остаток средств в казне правительства снизился до тревожного уровня

Вторник, 4 февраля 2020, 09:00
 

Остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 12,07 миллиарда гривен, сократившись за месяц на 5,5 миллиарда гривен или на 31%.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.

В то же время, по данным Казначейства, год назад средств на ЕКС было еще меньше – 11,93 млрд грн.

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 января 2020 года составляли 17,55 млрд грн, что в три раза меньше, чем на 1 декабря 2019 года.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен - на 1 сентября. 

Напоминаем:

У правительства также есть проблемы с выполнением доходной части госбюджета.

В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше росписи.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Казначейство деньги правительство Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Госказначейство уточнило данные по дефициту госбюджета-2019 28 января 2020, 16:08
Налогоплательщики за три дня перевели на недействующие счета 270 тысяч платежей 10 января 2020, 15:08
Дефицит госбюджета–2019 оказался меньше планового – предварительные данные 8 января 2020, 09:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!