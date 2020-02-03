Правительство уволило Кравцова без перевода на другую должность

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном 3 февраля.

"Прекратить досрочно полномочия председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Кравцова Евгения Павловича, освободив его от должности в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в тексте распоряжения.

Указанным пунктом Трудового кодекса предусматриваются дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях.

В случае Кравцова – "прекращение полномочий должностных лиц".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к управляющему органу, набсовет "Укрзализныци" рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (по заявлению Кравцова) и расторжение контракта по инициативе набсовета.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что ему пока не известны желающие занять пост главы "Укрзализныци".

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Напомним:

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

Кабинет министров согласовал увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова.

Сообщалось, что заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

В случае отклонения этого заявления компенсация за увольнение Кравцова наблюдательным советом должна была равняться его годовой зарплате.

По данным ЭП, зарплата главы УЗ в 2018 году составила почти 10 млн гривен, в прошлом году эта цифра составляла более 9 млн гривен.

27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассмотрит вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова в течение нескольких недель.

Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".

10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления.

30 декабря 2019 года Кравцов заявил, что прекращает контракт с "Укрзализныцей", чтобы начать работу в публичном государственном секторе.