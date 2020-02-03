Кабмин планирует до конца февраля выставить на концессию региональные аэропорты
Мининфраструктуры планирует до конца февраля 2020 года выставить на концессию первые региональные аэропорты.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Уже в этом месяце мы определимся по концессии аэропортов. Сейчас мы завершаем изучать целесообразность концессий 4 аэропортов: Львова, Запорожья, Херсона и Черновцов", - сказал министр.
Также, по его словам, в Кабмине изучают возможность передачи в управление частным инвесторам две дороги - Львов - Стрый и Львов - Тернополь.
Криклий к участию в конкурсах на концессию пригласил словацкую компанию Vinci Concessions.
Напоминаем:
Порт Ольвия передали в концессию на 35 лет, а порт Херсон - на 30 лет.
В ООО "Рисоил-Херсон" 60% принадлежит ООО "Петр Ойл энд Кемикалс", входящая в группу компаний Georgian industrial Group, портовом оператору RISOIL S.A. (Швейцария) - 40%.
QTerminals специализируется на портовых операциях и морских перевозках, осуществляет перевалку грузов, управляет терминалами в порту Хамад (Катар).
Экономическая правда
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