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Кабмин планирует до конца февраля выставить на концессию региональные аэропорты

Понедельник, 3 февраля 2020, 15:41
 

Мининфраструктуры планирует до конца февраля 2020 года выставить на концессию первые региональные аэропорты.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Уже в этом месяце мы определимся по концессии аэропортов. Сейчас мы завершаем изучать целесообразность концессий 4 аэропортов: Львова, Запорожья, Херсона и Черновцов", - сказал министр.

Также, по его словам, в Кабмине изучают возможность передачи в управление частным инвесторам две дороги - Львов - Стрый и Львов - Тернополь.

Криклий к участию в конкурсах на концессию пригласил словацкую компанию Vinci Concessions.

Напоминаем:

Порт Ольвия передали в концессию на 35 лет, а порт Херсон - на 30 лет.

В ООО "Рисоил-Херсон" 60% принадлежит ООО "Петр Ойл энд Кемикалс", входящая в группу компаний Georgian industrial Group, портовом оператору RISOIL S.A. (Швейцария) - 40%.

QTerminals специализируется на портовых операциях и морских перевозках, осуществляет перевалку грузов, управляет терминалами в порту Хамад (Катар).

Экономическая правда

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концессия аэропорт

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