Китайский коронавирус продолжит обваливать цены на зерновые и масличные

Цены на экспорт зерновых и масличных культур на международном рынке продолжают свое падение, одной из причин стала ситуация вокруг вспышки коронавируса в Китае, который больше всего повлиял на экспорт кукурузы.

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского Аграрного Совета.

"В отличие от пшеницы, влияние коронавируса на рынок кукурузы намного сильнее. Активный экспорт продолжает оказывать поддержку ценам, однако приближается уборочная кампания кукурузы в Аргентине и Бразилии, что при условии хорошей погоды и хорошего урожая всегда приводит к резкому обвалу цен.

Сейчас как большие, так и малые фермеры придерживают урожай, поскольку видят рост спроса со стороны трейдеров.

Учитывая то, что коронавирус уже сейчас привел к падению цен в Чикаго, что особенно влияет на международных трейдеров, рынок перед урожаем в Аргентине уже может не вернуться к предыдущим уровням", - комментирует ситуацию исполнительный директор кооператива" ПУСК "Александр Буюкли.

По его словам, Украина сегодня остается лидером по экспорту пшеницы по цене и одним из лидеров по объемам отгрузок. Эту тенденцию также поддерживает активный рост цен на российскую пшеницу.

Однако, в течение следующих недель вирус будет оказывать постоянное понижающее влияние на цены.

По ячменю Украина до конца января вывезла почти 4 млн тонн, практически полностью исчерпав экспортный потенциал. В таких случаях даже в случае глобальных изменений, на ценах это сказывается мало. Сейчас же ситуация стабильная.

Цены на масличные культуры - подсолнечник, сою, рапс - тоже почувствовали на себе влияние коронавируса. Несмотря на подписанное между США и Китаем соглашение о росте объемов закупки Пекином сои, коронавирус может стать фактором, который не даст Китая выполнить свое обещание.

Участники рынка закладывают этот риск в цены, которые активно падают.

По подсолнечнику, то сейчас все мировые масла резко подешевели, что приведет к аналогичному движения и на подсолнечном рынке. Если ситуация в Китае продолжит усиливаться, это может иметь долгосрочное влияние. В любом случае, на рост цены на подсолнечник пока надеяться не стоит.

"Следует понимать, что рынок масличных тесно взаимосвязан. Сейчас цены на пальмовое масло обвалились более чем на 10%. Через активное распространение коронавируса в Китае (и наличии первых больных в Индии), появилась угроза того, что закупки двумя крупнейшими импортерами в мире сильно снизятся.

Если информация подтвердится, это приведет к падению цен на все растительные масла", - отмечает Буюкли.

Справка. Первый Украинский сельскохозяйственный кооператив (ПУСК) - является многофункциональным обслуживающим аграрным кооперативом. Сейчас кооператив объединяет в своих рядах 74 малых и средних хозяйств в 12 регионах Украины с общим земельным банком свыше 200 тыс. га.

Напомним:

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.

По последним данным, в КНР им заразились свыше 6 тыс. человек, более 130 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и ОАЭ.

Недавно министр экономики Тимофей Милованов заявил, что влияние китайского коронавируса на экономику Украины будет минимальным из-за незначительного объема внешнего туризма в стране.