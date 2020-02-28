Потери туризма от коронавируса оценивают в 22 миллиарда долларов

Мировой туризм может понести ущерб в размере 22 миллиарда долларов из-за вспышки коронавируса COVID-2019.

Об этом заявила глава Всемирного совета по путешествиям и туризму Глория Гевара в интервью газете "El Mundo", передает Укринформ.

"Еще рано, чтобы понять степень влияния (вспышки коронавируса на туристическую отрасль - ред.), но Всемирная туристическая организация совместно с Oxford Economics провели предварительные расчеты, согласно которым этот кризис обойдется отрасли минимум в $ 22 млрд. Расчеты основываются на опыте предыдущих кризисов, например SARS или H1N1, и базируются на потере китайских туристов, которые больше не путешествуют в этот период", - отметила Гевара.

Она акцентировала внимание, что именно граждане Китая - туристы, которые тратят больше, когда отправляются в путешествие.

Глава Всемирного совета по путешествиям и туризму обратилась к путешественникам с просьбой прислушаться к рекомендациям ВООЗ и своих правительств касательно особенностей путешествий в те или иные страны.

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