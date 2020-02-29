НБУ оштрафовал три банка на 1 миллион

Национальный банк Украины по результатам проверок применил к АО "Первый инвестиционный банк", АО "А-Банк" и АО АКБ "Львов" штрафные санкции.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Первый инвестиционный банк оштрафован на 200 тыс. гривен за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

А-Банк получил письменное предостережение. НБУ постановил, что банк ненадлежащим образом исполняет обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финмониторинга.

Также банк получил предупреждение за нарушение требований по идентификации, верификации, изучению клиентов, в том числе клиентов — национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.

Также банк оштрафован на 400 тыс. гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы.

Банк Львов оштрафован на 400 тыс. гривен за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Напоминаем:

Национальный банк по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал "КБ "Аккордбанк" на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Национальный банк в ноябре 2019 года оштрафовал 4 банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на общую сумму 1,1 млн гривен.

НБУ с декабря 2017 года начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.