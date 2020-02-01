Все разделы
Укр / Рус

НБУ оштрафовал на 2 миллиона банк мужа Маркаровой

Суббота, 1 февраля 2020, 16:15
 

Национальный банк по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал "КБ "Аккордбанк" на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что банк оштрафовали за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее изучения клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициарным владельцем "Аккордбанка" является Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

По данным Нацбанка, на 1 декабря 2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ банки

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ продал на межбанке валюту, чтобы замедлить падение гривны 31 января 2020, 18:38
Ставки вниз: как снижение учетной ставки способствует росту экономики 31 января 2020, 12:18
Дело Приватбанка: суд признал еще одну компанию связанным лицом 30 января 2020, 18:46
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!