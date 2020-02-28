Паника продолжается: торги на Уолл-стрит открылись падением

Американский промышленный индекс Dow Jones 28 февраля в 19:25 по киевскому времени снизился на 2,7% до 25064 пунктов на фоне опасений участников рынка по поводу последствий вспышки коронавируса для мировой экономики.

Об этом следует из данных торгов.

В первые часы торгов падение Dow Jones достигало отметки в 982 пункта или 3,75%.

Индекс S&P 500 понизился на 2,5% до 2905 пунктов, а Nasdaq потерял 1,6% и опустился до отметки 8426 пунктов.

Цена барреля нефти сорта WTI с поставкой в апреле в 18:45 по Киеву понизилась на 5,16% до 44,63 доллара за баррель, оказавшись на самом низком уровне за последние 52 недели.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до 48,94 доллара за баррель.

В последний раз цена нефти находилась ниже 49 долларов за баррель в июле 2017 года.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 6,8% - до 43,88 доллара за баррель, минимума с декабря 2018 года.

Напоминаем:

На этой неделе американские индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.

Индекс Dow Jones потерял 4,42%, значение S&P 500 уменьшилось также на 4,42%.

27 февраля - худший день для этих индексов с февраля 2018 года, а также худшая неделя с 2008 года (падение -11%).

Европейские фондовые рынки упали на 4-5% в ходе торгов 28 февраля.

Инвесторы продолжают с тревогой наблюдать за темпами распространения по всему миру китайского коронавируса.

Экономическая правда