Задолженность населения за "коммуналку" превысила 60 миллиардов
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2020 года увеличилась на 6,7% и составила 61,5 миллиарда гривен (без учета электроэнергии).
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 4,9 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 38,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 37,4 млн грн.
В целом в январе украинцы уплатили за жилкомуслуги 19,5 млрд грн, что составило 83,1% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,5 млрд грн.
Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в январе-2020 зафиксирован в Киевской (101,9% суммы начислений), Тернопольской (94,6%) и Сумской (92,5%) областях.
Наиболее низкий уровень оплаты – в Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях (73-78% суммы начислений).
Напоминаем:
В случае систематической неуплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги суд может наложить арест на имущество должника и запретить выезд из страны.
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Экономическая правда
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