Должников по "коммуналке" могут не пустить за границу и арестовать их имущество — КГГА

В случае систематической неуплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги суд может наложить арест на имущество должника и запретить выезд из страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"Мы систематически информируем потребителя о наличии долга – присылаем сообщения, звоним. Ведь из-за соседа-должника страдает весь дом, который не подключают к услуге. Мы пытаемся решить вопрос в досудебном порядке, но если уже дело дошло до суда, то последствиями для потребителя может стать арест имущества и запрет выезда за границу", – заявил гендиректор "Центра коммунального сервиса" Андрей Щербина.

По решению суда помимо основного долга начисляется 3% годовых за каждую услугу, а также потери от инфляции. Кроме того, должник должен оплатить судебные издержки в размере 1,9 тыс. грн.

Взыскание долга происходит в принудительном порядке путем списания средств со счетов потребителя.

"В случае отсутствия у должника средств и ценностей, достаточных для удовлетворения требований, взыскание неотлагательно обращается на имущество при условии превышения суммы долга 83,46 тыс грн", – рассказал Щербина.

По его словам, около 5% потребителей систематически не оплачивают счета за жилкомуслуги.

Напоминаем:

По данным Госстата, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2019 года составляет 46,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Экономическая правда