Коронавирус: Женевский автосалон отменили впервые с 1947 года

Женевский автосалон 2020 года отменяется после запрета правительством Швейцарии на собрания в 1000 человек из-за обеспокоенности коронавирусом.

Об этом сообщает The Verge.

Запрет будет действовать до 15 марта. 90-й GIMS должен был начаться на следующей неделе.

"Мы сожалеем об этой ситуации, но здоровье всех участников - это наш главный приоритет.

Это случай форс-мажора и огромные убытки для производителей, которые вложили большие средства в свое присутствие в Женеве. Однако мы убеждены, что они поймут это решение", - заявил глава автосалона Морис Турреттини.

Сообщается, что средства за билеты, которые уже приобретены на событие, будут возвращены.

Автосалон в Женеве - не самый большой автосалон в мире, но на нем автопроизводители, как правило, любят анонсировать свои самые яркие и наиболее перспективные новинки.

Это первое отмены Женевского автосалона более чем за 70 лет. С 1947 мероприятие проводилось ежегодно.

Напомним:

В связи с распространением нового коронавируса компания Facebook Inc. отменила ежегодную конференцию F8 для разработчиков программного обеспечения.

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