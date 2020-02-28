За год рынок электронных денег в Украине вырос вдвое — Нацбанк

За 2019-й год рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ это связывают с ростом интереса участников рынка к этому платежному инструменту.

Так, в 2019-м году по сравнению с 2018-м годом произошел существенный рост:- объемов выпущенных электронных денег - почти в 2,5 раза до 203 млн грн,- объемов операций с электронными деньгами - более в 2,3 раза до 16,7 млрд грн.

В то же время количество электронных кошельков выросло не так существенно и достигло 74 млн штук, рост составил 18%.

В Нацбанке напоминают, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве:

которое не пополняется, составляет 4000 грн;

пополняемое - 14000 грн (сумма расчетов по таким устройством не может превышать 62 000 грн в год).

Напомним:

23 февраля Национальный банк завершил расширенный пилотный проект запуска электронной гривни (е-гривня) и продолжает изучать перспективы применения соответствующего инструмента.

В ноябре 2019-го в НБУ заявляли, что электронная платежная система PayPal пока не будет выходить на украинский рынок, но Кабинет министров занимается решением этого вопроса.

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