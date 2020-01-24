Оператор ГТС: Украина начала виртуальный импорт газа из Польши

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что уже начались виртуальные поставки газа из Польши через газоизмерительную станцию ​​"Дроздовичи".

Об этом он сообщил в Facebook.

"Уже начались поставки газа из Польши путем замещения (виртуальный реверс) через газоизмерительную станцию ​​Дроздовичи. Скажем, если есть заявка на транзит газа из России в Польшу объемом 9 млн кубометров в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 миллиона кубометров, то фактически через Украину транспортируется только 7 млн кубометров", - написал Макогон.

Он пояснил, что ранее делать виртуальный импорт газа Украина не могла потому, что по старым контрактам на транзит фактический контроль за работой станций на западной границе Украины был у "Газпрома".

Макогон добавил, что документально импорт газа из Польши в Украину включает в себя импорт американского сжиженного газа. Фактически американский газ в Украину не попадает, ведь его замещает российский, который на самом деле будет потребляться.

"Ожидаем, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется и в Словакии и Венгрии. Операторы этих страны работают над этой задачей. С нашей стороны все уже готово", - подчеркнул он.

Напомним:

Украина может за год получать из Польши 6,6 млрд кубометров газа путем физических поставок, а еще 3,2 млрд кубометров может обеспечить виртуальный реверс.

Экономическая правда

экономическая правда