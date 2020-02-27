Инвестгруппа ICU вложилась в украинский стартап оцифровки голосов

Основатели Respeecher MC today

Финансовая группа ICU инвестировала средства в украинский стартап Respeecher, который занимается созданием цифровых моделей человеческих голосов. Сумма инвестиции не разглашается.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что разработка компании позволяет изменять голоса и уменьшать акцент.

Используя продукт Respeecher, дублеры могут озвучивать фильмы или рекламные ролики голосами знаменитостей без их непосредственного участия. Также продукт может помочь восстановить голоса знаменитостей прошлых времен из записей их выступлений, например, для озвучивания аудиокниг или кино.

Respeecher также планирует выход на рынок колл-центров в этом году.

(Увидеть, как технология работает на примере голоса экс-президента США Барака Обамы, можно на видео)

"Respeecher - пример небольшой, но эффективной компании, которая реально помогает клиентам экономить с помощью искусственного интеллекта.

И мы видим, что их продукт востребован - команда уже имеет опыт сотрудничества с известной голливудской студией и британским телерадиовещателем. Для нас, как инвесторов, это положительный знак", - отметил глава ICU Ventures Роман Никитов.

"Этот раунд инвестиций дает нам возможность масштабировать бизнес - нарастить технический потенциал и продажи, а также выйти на новый рынок.", - отметил CEO Respeecher Александр Сердюк.

Напомним:

Ранее ICU уже инвестировала в такие компании с украинскими корнями как Petcube, Apostera, 3DLook, Hideez.

ICU Ventures является частью ICU Group, независимой финансовой группы по управлению активами, основанной в 2006 году специалистами из ING. ICU является одним из крупнейших и наиболее диверсифицированных управляющих активами в Центральной и Восточной Европе, инвестируя в различные стратегии, включая венчурные и инфраструктурные направления, а также проблемную задолженность.

7-го февраля Украинский фонд стартапов определил первые 8 стартапов, которые получат 9 миллионов гривень инвестиций.

Читайте также: Охота на "единорогов". Как работает Украинский фонд стартапов и как получить финансирование