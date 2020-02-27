Укргидроэнерго обвиняет Министерство энергетики в манипуляции по вопросу зарплаты руководителя

Министерство энергетики и защиты окружающей среды опубликовало заявление, что не поддерживает выплаты в 2019 году руководителю Укргидроэнерго. Цифры, указанные в заявлении, безосновательно и существенно искажены.

Об этом говорится в заявлении Укргидроэнерго, переданном редакции ЭП.

"Определение размера вознаграждения, то есть должностного оклада, квартальных и годовой премии, генеральному директору Укргидроэнерго осуществляется в пределах определенных постановлением Кабинета Министров", - говорится в заявлении.

Отмечается, что фактический размер вознаграждения определялся и был согласован Минэнергоугля (ныне - Минэкоэнерго) на основании приказов профильного Министерства, зарегистрированных в Минюсте в установленном порядке.

"С 1 июля 2019 года размер вознаграждения определяется в соответствии с Положением о вознаграждении исполнительного органа Укргидроэнерго, утвержденного решением Наблюдательного совета Укргидроэнерго, оформленного протоколом согласно Уставу исключительно на условиях и в размерах определенных на основании действующих и заюстованих приказов Министерства", - сообщили в пресс-службе компании.

"Кроме того, пересмотр размера должностного оклада генерального директора зависит от роста тарифной ставки рабочего основного производства в Укргидроэнерго или существенного улучшения основных показателей деятельности Общества, что подтверждается реальными данными финансовой отчетности", - заявили в компании.

Укргидроэнерго "выражает надежду на более качественное и результативное сотрудничество с Министерством энергетики и защиты окружающей среды, поскольку после изменения состава членов министерства никаких профессиональных рекомендаций относительно рабочего процесса и совместной работы, кроме кадровых пожеланий, не было предоставлено".

Напоминаем:

Министерство энергетики и защиты окружающей среды считает недопустимыми выплаты руководителю "Укргидроэнерго" Игорю Сироте заработной платы и премий в размере 650 тысяч долларов в год.

Министерство выступило против размера премий, и в связи с этим 3 февраля уволило члена наблюдательного совета Валентина Гвоздия.

Экономическая правда