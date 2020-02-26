650 тысяч долларов в год: Минэкоэнерго против выплаты заоблачной зарплаты гендиректору "Укргидроэнерго"

Министерство энергетики и защиты окружающей среды считает недопустимыми выплаты руководителю "Укргидроэнерго" Игорю Сироте заработной платы и премий в размере 650 тысяч долларов в год.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"За год сумма полученного вознаграждения топ - чиновника составила более 10 млн. грн - это почти 430 тыс долл без учета заработной платы.

При этом заработная плата генерального директора ЗАО "Укргидроэнерго" с июля 2019 выросла более чем в три раза, таким образом, общий доход чиновника за год составил 647,8 тыс долл", - сообщает министерство.

Также решением набсовета в декабря 2019 года было начислено и выплачено более 3 млн грн премии.

Сообщается, что сейчас заработная плата руководителя "Укргидроэнерго" составляет 781 960 грн в месяц.

В министерстве напоминают, что по информации из открытых источников, зарплата президента США Дональда Трампа составляет 400 тыс долл. в год.

В Минекоенерго напомнили, что размер премий и должностной оклад руководящего состава "Укргидроэнерго" определяется и устанавливается наблюдательным советом, который был создан летом 2019 года правительством Владимира Гройсмана.

"17 июля распоряжением Гройсмана были назначены четыре независимых члена наблюдательного совета после чего был подписан новый контракт с руководителем" Укргидроэнерго ", которым должностной оклад Генерального директора вырос более чем втрое.

Также именно с июля можно наблюдать начало выплат миллионных премий руководителям предприятия", - говорится в сообщении.

Министерство выступило против размера премий, и в связи с этим 3 февраля уволило члена наблюдательного совета Валентина Гвоздия.

"Минекоенерго не согласно с такими действиями и считает недопустимым начисление и выплату заоблачных и безосновательных денежных вознаграждений в то время, когда прожиточный минимум в стране по состоянию на 1 января 2020 составляет 2027 грн.

В связи с этим, 3 февраля 2020 приказом Министра энергетики и защиты окружающей среды были досрочно прекращены полномочия члена Наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" Гвоздия Валентина и объявлен конкурсный отбор на указанную должность", - сообщает министерство.

Согласно действующему законодательству Минекоенерго, как единственный акционер "Укргидроэнерго", может принимать решение о досрочном прекращении полномочий любого члена наблюдательного совета.

Напомним:

5-го февраля премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство приняло решение об ограничении заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

До этого президент Владимир Зеленский 17 января разъяснил премьер-министру Алексею Гончаруку, что зарплаты у министров должны быть "нормальными", и сказал, что придется прощаться с чиновниками, которые хотят больше.

Руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты.

В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен.

11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

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Экономическая правда