Стало известно, кто стал новым заместителем Милованова по "аграрке" — СМИ

Новым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который будет отвечать за аграрное направление, назначен Сергей Глущенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник в министерстве.

Глущенко с июля 2015 году до января 2016 занимал должность председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

До этого был советником IFC из группы Всемирного банка.

Напомним:

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов допускает отделения Министерства аграрной политики после завершения земельной реформы.

3 февраля в Кабинете министров заявили пока не планируется раздел Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, однако консультации продолжаются.

Президент Владимир Зеленский захотел разъединить объединенные Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов и поручил разработать премьер-министру Алексею Гончаруку "новый подход".