Гончарук: Кабмин пока не планирует разделение Минэкономики

Кабинет министров пока не планирует раздел Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, однако консультации продолжаются.

Об этом на брифинге заявил премьер Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас идут консультации. На сегодня не планируем раздел Министерства экономического развития, но некоторые идеи по совершенствованию его работы есть", - подчеркнул Гончарук.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский захотел разъединить объединенные Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов и поручил разработать премьер-министру Алексею Гончаруку "новый подход".

21 июля Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта.

29 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил о необходимости сократить количество министерств: "Я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздрав".

29 августа на первой сессии 9-го созыва Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Новое правительство состоит из 15 министерств вместо 19, которые были в Кабмине Гройсмана. В новый Кабмин входят 17 министров - вместо 25, как раньше. Также убрали первого вице-премьера и сократили количество должностей вице-премьеров с шести до двух.