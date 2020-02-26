Минэкономики предлагает создать Фонд энергоэффективности для промышленности

Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает запланировать в госбюджете на 2021 год 500 млн грн на создание Фонда энергоэффективности для промышленности, в 2022-м - 1 млрд грн, 2023-м - 1,5 млрд грн.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов, на пресс-брифинге в среду, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующие средства на эти цели предлагается предусмотреть в Бюджетной декларации.

"Мы направим эти расходы на повышение энергоэффективности, внедрение новых технологий, по сути, на модернизацию энергетической отрасли", - сказал министр.

"Отдельно предлагаем выделить средства на софинансирование проектов смарт-специализации регионов: по 1,5 млрд грн, 2,2 млрд грн и 3 млрд грн (соответственно в 2021, 2022, 2023 гг. - ред.) - вся промышленность может подаваться, но по принципу софинансирования", - пояснил он.

Помимо этого, предлагается предусмотреть финансовую господдержку сельхозпроизводителей в размере по 13,642 млрд грн на каждый из последующих трех лет.

Финансирование Фонда частичного гарантирования кредитов предлагается увеличить с 240 млн в 2020 году до 1,04 млрд грн ежегодно в 2021-2023 гг.

На финансирование Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) в ближайшие три года предполагается заложить по 2 млрд грн, добавил Милованов.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский поручил создать Координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем.

Зеленский предложил энергетической компании ДТЭК Рината Ахметова приватизировать неприбыльные шахты, и готов в случае необходимости оказать содействие решению вопроса с Антимонопольным комитетом.