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Кабмин планирует установить специальные правила проезда сельхозтехники

Среда, 26 февраля 2020, 16:10
 

Кабинет министров намерен на заседании в среду принять введение специальных правил проезда по дорогам общего пользования для сельскохозяйственной техники, ширина которой превышает 2,6 м, высота (от поверхности дороги) - 4 м.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, которым владеет "Интерфакс-Украина".

Предполагается, что такая сельхозтехника должна быть оборудована специальными знаками (габаритными огнями) и двигаться в сопровождении автомобиля прикрытия, оборудованного проблесковыми маячками оранжевого цвета.

Напомним:

Украинские аграрии в 2019 году в рамках программы господдержки приобретения отечественной техники и оборудования приобрели их на сумму более 5,77 млрд грн, что на 31,2% больше, чем в 2018 году.

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Кабмин агросектор

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