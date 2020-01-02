Благодаря господдержке аграрии приобрели на 30% больше украинской техники

Украинские аграрии в 2019 году в рамках программы господдержки приобретения отечественной техники и оборудования приобрели их на сумму более 5,77 млрд грн, что на 31,2% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщила секретарь Нацкомитета по промышленному развитию Елена Салихова, передает Интерфакс-Украина.

"При этом размер компенсации (25% стоимости – ред.) за приобретенную технику по данным Минэкономики, по факту в 2019 году составил 640 млн грн (удовлетворены заявки аграриев по сентябрь), тогда как заявки, поданные в октябре-ноябре на сумму 563 млн грн не компенсированы, а техника была приобретена", - сообщила она в ходе рабочей встречи замминистра развития экономики Тарасом Высоцким.

В свою очередь Высоцкий отметил, что эта программа недофинансирована в связи с тем, что в бюджете было предусмотрено на эти цели меньше средств (682 млн грн – ред.), чем спрос на эту программу.

"Аграрии намного больше купили техники по программе, чем в бюджете было средств, поэтому можно обговаривать возможность рассмотрения этой компенсации в 2020 году. Наша позиция – завершить все программы", - отметил замминистра,

Он сообщил, что за четвертый квартал, когда средств на компенсацию уже не осталось, аграриями была приобретена техника на 2 млрд грн, что означает компенсацию еще 500 млн грн.

Касаясь расчетов по программе на 2020 год, Салихова отметила, что экспертная оценка производственных программ сельхозмашиностроителей и прогнозируемых объемов продаж их дилеров свидетельствует об увеличении объемов реализации отечественной техники, минимум, на 15% в 2020 году.

"Исходя из этого, необходимые объемы финансирования программы компенсации стоимости техники и оборудования на 2020 год составляют 1 млрд 946 млн грн: 1 млрд 383,5 млн грн - размер компенсации с учетом увеличения объемов реализации на 15%, и 563 млн грн - долга перед аграриями за приобретенную в 2019 году технику", - отметила секретарь Нацкомитета.

Напомним, Кабинет министров до конца года выплатит аграриям почти 1 млрд гривен дотаций, которые ранее были заблокированы судом.