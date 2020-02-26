Мининфраструктуры планирует установить зарядки для электрокаров на главных магистралях
Министерство инфраструктуры планирует установить зарядные станции для электромобилей на вокзалах и главных магистралях страны.
Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Экологичность и экономичность транспорта - не просто тренд, а жизненная необходимость", - отметил министр.
По его словам, рынок электромобилей в Украине вырос на 40% в 2019 году, а в этом году также прогнозируют существенный рост.
Напомним:
На Центральном железнодорожном вокзале Киева заработали две зарядные станции для электромобилей, с помощью которых можно одновременно заряжать четыре автомобиля. Впоследствии такое оборудование планируется установить и на других вокзалах страны.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua