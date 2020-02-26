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Мининфраструктуры планирует установить зарядки для электрокаров на главных магистралях

Среда, 26 февраля 2020, 12:25
 

Министерство инфраструктуры планирует установить зарядные станции для электромобилей на вокзалах и главных магистралях страны.

Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Экологичность и экономичность транспорта - не просто тренд, а жизненная необходимость", - отметил министр.

По его словам, рынок электромобилей в Украине вырос на 40% в 2019 году, а в этом году также прогнозируют существенный рост.

Напомним:

На Центральном железнодорожном вокзале Киева заработали две зарядные станции для электромобилей, с помощью которых можно одновременно заряжать четыре автомобиля. Впоследствии такое оборудование планируется установить и на других вокзалах страны.

Экономическая правда

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электромобиль Мининфраструктуры

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