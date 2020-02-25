На Центральному вокзалі встановили зарядні станції для електрокарів
На Центральному залізничному вокзалі Києва запрацювали дві зарядні станції для електромобілів, за допомогою яких можна одночасно заряджати чотири автівки. Згодом таке устаткування планується встановити й на інших вокзалах країни.
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Пристрої мають 3 точки підключення для авто: ССS Combo або ССS Combo 2, Type 2 та CHAdeMo.
Вартість зарядження автомобіля 6,50 грн за 1 кВтГ. Орієнтовний час повного зарядження автомобіля Tesla 100D — близько 2 годин, Nissan Leaf 2019 — трохи більше 1 години та BMW i3 — близько 40 хвилин.
Повідомляється, що компанія, яка встановлювала зарядні станції, була обрана в системі ProZorro.
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