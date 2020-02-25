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На Центральному вокзалі встановили зарядні станції для електрокарів

Вівторок, 25 лютого 2020, 12:37
 

На Центральному залізничному вокзалі Києва запрацювали дві зарядні станції для електромобілів, за допомогою яких можна одночасно заряджати чотири автівки. Згодом таке устаткування планується встановити й на інших вокзалах країни.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Пристрої мають 3 точки підключення для авто: ССS Combo або ССS Combo 2, Type 2 та CHAdeMo.

 Вартість зарядження автомобіля 6,50 грн за 1 кВтГ. Орієнтовний час повного зарядження автомобіля Tesla 100D — близько 2 годин, Nissan Leaf 2019 — трохи більше 1 години та BMW i3 — близько 40 хвилин.

 

Повідомляється, що компанія, яка встановлювала зарядні станції, була обрана в системі ProZorro.

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